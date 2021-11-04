В 1 сезоне 3 серии сериала «Собор» в лесу Ванька прибивается к шайке бандитов. У него появляется возможность отомстить князю. Но парень проявляет милосердие и решает отправиться в город. Он надеется поступить на царскую службу и выбиться в люди.
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