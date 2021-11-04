Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Собор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Собор
Киноафиша Сериалы Собор Сезоны Сезон 1

Собор 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Собор»

В 1 сезоне сериала «Собор» молодой парень Ваня Старшов, будучи крепостным у именитого князя, без ума влюблен в его дочь. Ваня призывает небесные силы помочь ему добиться княжны и ходит в церковь, но священники твердят ему лишь о необходимости смириться со своей судьбой. Тогда отчаянный упрямец отрекается от Христа и сбегает из деревни в твердой решимости самому создавать свою судьбу. В 1700 году Ваня оказывается в рядах Преображенского полка Петра I. Ему удается получить титул потомственного дворянина.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Собор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 декабря 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше