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Солдаут 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Солдаут
Киноафиша Сериалы Солдаут Сезоны Сезон 1

Sold Out 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солдаут»

В 1 сезоне сериала «Sold Out» в центре событий – начинающий рэп-исполнитель. Он переживает непростой период – главный герой впервые столкнулся с застоем как в частной жизни, так и в творчестве. Друзья-музыканты, которые окружают рэпера, переживают собственные трудности и не могут оказать ему поддержку. При этом они связаны некоторыми обязательствами перед лейблом, который диктует им свои условия. Ребятам необходимо в рекордно короткие сроки записать альбом и сделать его лидером продаж на музыкальном рынке.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Солдаут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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