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Заключение 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Заключение
Киноафиша Сериалы Заключение Сезоны Сезон 1

Заключение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заключение»

В 1 сезоне сериала «Заключение» от хирурга Веры уходит муж, оставив ее одну с дочерью школьного возраста. Мужчина не выдержал характера супруги, которую профессия сделала жесткой и хладнокровной. Но на этом несчастья героини не закончились. Вскоре до нее доходит информация о загадочной гибели одной из пациенток. Зое было всего 17. Когда-то Вера помогла ей приобрести препарат, в состав которого входил опиум. Он был нужен Зое для восстановления после серьезной операции. Теперь об этом становится известно полиции.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Заключение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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