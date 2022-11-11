Меню
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
11 ноября 2022 13:14
