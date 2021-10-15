Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Щенячье счастье 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Щенячье счастье
Киноафиша Сериалы Щенячье счастье Сезоны Сезон 1

Puppy Place
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Щенячье счастье»

В 1 сезоне сериала «Щенячье счастье» Чарльз и Лиззи Петерсоны обожают собак. Они оставляют у себя бездомных щенков, окружая их заботой до тех пор, пока не пристроят их в хорошие руки. Как только Лиззи увидела померанского шпица Тедди, она поняла, что у этого настороженного щенка есть особый талант. Однако пес просто не прекращает лаять! Даже когда другие члены семейства Петерсонов теряют терпение, Лиззи не сдается и продолжает обучать щенка. Она хочет сделать из Тедди собаку-компаньона для слабослышащих людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Щенячье счастье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Голди Goldie
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2021
Тень Shadow
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2021
Негодяй Rascal
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Разведчик Scout
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2021
Пагсли Pugsley
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2021
Принцесса Princess
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2021
Джек Jack
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2021
Бандит Bandit
Сезон 1 Серия 8
15 октября 2021
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше