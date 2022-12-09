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Щенячье счастье 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Щенячье счастье
Киноафиша Сериалы Щенячье счастье Сезоны Сезон 2

Puppy Place
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Щенячье счастье»

Во 2 сезоне сериала «Щенячье счастье» Чарльз и Лиззи делают все возможное, чтобы найти счастливую и любящую семью для каждой собаки. Разные подходы двух юных кинологов дополняют друг друга, помогая им справляться даже с неразрешимыми, с точки зрения взрослых людей, проблемами. Однако иногда между друзьями случаются и разногласия: например, когда один из самых любимых и послушных щенков учится от кого-то не тем командам. Тем не менее в итоге ребятам удается найти уникальную особенность каждой собаки, которая открывает перед четвероногими двери уютных и теплых домов, а самим друзьям дарит надежду и вдохновение.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Щенячье счастье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Молли Molly
Сезон 2 Серия 1
9 декабря 2022
Малыш и кроха Teeny and Tiny
Сезон 2 Серия 2
9 декабря 2022
Лаки Lucky
Сезон 2 Серия 3
9 декабря 2022
Бадди Buddy
Сезон 2 Серия 4
9 декабря 2022
Гизмо Gizmo
Сезон 2 Серия 5
9 декабря 2022
Снежнок Snowball
Сезон 2 Серия 6
9 декабря 2022
Флэш Flash
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2022
Зигги Ziggy
Сезон 2 Серия 8
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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