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Киноафиша Сериалы Щенячье счастье Сезоны Сезон 1 Серия 4

Щенячье счастье 2021 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Щенячье счастье»
Голди
Сезон 1 / Серия 1 15 октября 2021
Тень
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2021
Негодяй
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2021
Разведчик
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2021
Пагсли
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2021
Принцесса
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2021
Джек
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2021
Бандит
Сезон 1 / Серия 8 15 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Щенячье счастье» Лиззи от всей души хочет помочь щенку немецкой овчарки войти в состав поисково-спасательной команды. Чарльз в это время оказался активно вовлечен в дружескую полемику, связанную с дронами и собаками.

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