В 1 сезоне 2 серии сериала «Щенячье счастье» Лиззи требуется помощь. Она твердо намерена доказать, что у Тедди есть все, что требуется для того, чтобы стать собакой-поводырем. Чарльз и Сэмми вместе обустраивают идеальную комнату для псов.
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