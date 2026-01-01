Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA 2024
International
Номинант
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