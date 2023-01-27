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Терапия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Терапия
Киноафиша Сериалы Терапия Сезоны Сезон 1

Shrinking 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Терапия»

В 1 сезоне сериала «Терапия» центральный персонаж является опытным психотерапевтом. Однако собственные проблемы выбивают его из колеи, и он начинает вести себя неподобающе профессионалу. Пациенты, которые пришли в кабинет врача с личным горем, столкнулись с безапелляционными ответами и реакциями со стороны психотерапевта. Некоторым клиентам он прямым текстом сообщил, что им нужно делать. Нарушая главные принципы психотерапии, герой неожиданно стал менять жизни людей. В том числе и свою собственную.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Терапия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как повезет Coin Flip
Сезон 1 Серия 1
27 января 2023
Оплот одиночества Fortress of Solitude
Сезон 1 Серия 2
27 января 2023
Пятнадцать минут Fifteen Minutes
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2023
Картошка Potatoes
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
Гав Woof
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Синдром самозванца Imposter Syndrome
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Оправдание Apology Tour
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2023
Вместе веселее Boop
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2023
Движение вперед Moving Forward
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2023
Завершение Closure
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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