Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Терапия
Новости
Новости о сериале «Терапия»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Терапия»
Вся информация о сериале
Джейсон Сигел лечит себя и своих пациентов в трейлере второго сезона «Терапии»
Харрисон Форд вернулся к роли ворчливого коллеги главного героя.
Написать
27 сентября 2024 17:01
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов
Прорабатываем травмы вместе с Хоакином Фениксом, Харрисоном Фордом и Эми Адамс.
Написать
9 апреля 2023 12:00
Сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом продлен на второй сезон
В то же время выход первого сезона шоу все еще продолжается.
Написать
10 марта 2023 12:18
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»
Новый проект от создателя «Теда Лассо» и «Клиники».
Написать
19 января 2023 10:45
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Харрисон Форд пренебрежительно хмыкает на Джейсона Сигела в тизере сериала «Психотерапия»
Новое шоу от создателя «Клиники» и «Теда Лассо».
Написать
1 декабря 2022 11:27
Харрисон Форд сыграет с Джейсоном Сигелом в комедийном сериале от Apple
Актеры сыграют коллег-психотерапевтов.
Написать
5 апреля 2022 10:24
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667