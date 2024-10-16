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Терапия 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Терапия
Киноафиша Сериалы Терапия Сезоны Сезон 2

Shrinking 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Терапия»

Во 2 сезоне сериала «Терапия» Джимми продолжает экспериментировать с новыми методами лечения в своем психологическом кабинете. Он дает своим пациентам неоднозначные, но искренние советы, заставляет мизантропов ходить на быстрые свидания, а людей с посттравматическим синдромом отправляет вымещать ярость на боксерский ринг. Как ни странно, его терапия приносит плоды, вот только в собственной личной жизни у Джимми по-прежнему полный раздрай. Его дочь-подросток Элис считает, что отец окончательно свихнулся. Кроме того, парень из класса не отвечает ей взаимностью. Пол признается семье в своей болезни, а Габи отправляется на свидание.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Терапия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Джимминг Jimmying
Сезон 2 Серия 1
16 октября 2024
Я люблю боль I Love Pain
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2024
Психологическое что-то там Psychological Something-ism
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2024
Заставил тебя выглядеть Made You Look
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2024
Период честности Honesty Era
Сезон 2 Серия 5
6 ноября 2024
В одиночестве In a Lonely Place
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2024
Айда на море Get in the Sea
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2024
Последний бокал Last Drink
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2024
Лицо взрослого человека Full Grown Dude Face
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2024
Смена шаблонов Changing Patterns
Сезон 2 Серия 10
11 декабря 2024
Лечение не помогает The Drugs Don't Work
Сезон 2 Серия 11
18 декабря 2024
Последний День благодарения The Last Thanksgiving
Сезон 2 Серия 12
24 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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