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Школьные хроники Анжелы 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школьные хроники Анжелы
Киноафиша Сериалы Школьные хроники Анжелы Сезоны Сезон 1

Ja'mie: Private School Girl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школьные хроники Анжелы»

В 1 сезоне сериала «Школьные хроники Анжелы» действие фокусируется на амбициозной и талантливой старшекласснице по имени Анжела, которая возвращается в родной город после годичной программы обучения по обмену. По ходу развития событий главная героиня понимает, что местные школьные звезды не очень-то рады ее возвращению. К счастью, Анжела не отчаивается и делает все возможное, чтобы доказать всем вокруг, что она по-настоящему талантлива. Кроме того, главная героиня стремится завоевать сердце своего нового возлюбленного.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Школьные хроники Анжелы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2013
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2013
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2013
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2013
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2013
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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