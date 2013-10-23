В 1 сезоне 5 серии сериала «Школьные хроники Анжелы» главная героиня упорно пытается наладить свои отношения с Митчеллом, которые переживают не самый лучший период. По ходу дела она узнает много нового о самой себе и самых близких школьных друзьях.
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