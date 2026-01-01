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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
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Награды и номинации «Пациент»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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