Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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