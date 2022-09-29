Меню
Сериалы
Пациент
Новости
Новости о сериале «Пациент»
Новости о сериале «Пациент»
Психотерапевт в плену у маньяка: сюжет и актерский состав сериала «Пациент»
История о необычной психологической дуэли.
Написать
29 сентября 2022 14:41
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом, анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.
Написать
2 сентября 2022 12:00
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»
Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.
Написать
15 июля 2022 11:09
Актер из «Блеска» Алекс Рич сыграет со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном в мини-сериале «Пациент»
По сюжету, серийный убийца похитит психотерапевта, чтобы тот помог ему справиться с тягой к преступлениям.
Написать
9 февраля 2022 10:58
