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Детдомовка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детдомовка
Киноафиша Сериалы Детдомовка Сезоны Сезон 1

Детдомовка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детдомовка»

В 1 сезоне сериала «Детдомовка» молодая женщина Анастасия Кукушкина одна растит десятилетнюю дочку. Когда-то она была воспитанницей детского дома, а теперь имеет свою семью и дает уроки танцев в местном ДК. У нее спокойная и счастливая жизнь, но однажды в ее судьбу врываются похитители, от которых женщине едва удается спастись. Теперь неизвестные охотятся за ней и ее дочерью, а Настя даже не понимает, чем заслужила такое пугающее внимание. Чтобы выпутаться из проблем, ей придется заглянуть в свое прошлое.

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Список серий сериала Детдомовка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2021
График выхода всех сериалов
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