В 1 сезоне 8 серии сериала «Последний настоящий гангстер» в жизни Трея наступают не лучшие времена. Совершив ошибку, он оказывается в ловушке. Трей не может справиться с ситуацией самостоятельно. Он обращается за помощью к кузену Бобби.
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