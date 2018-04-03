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Киноафиша Сериалы Последний настоящий гангстер Сезоны Сезон 1 Серия 4

Последний настоящий гангстер 2018 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Последний настоящий гангстер»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2018
Бобы Бобо
Сезон 1 / Серия 2 10 апреля 2018
Истина Сафари
Сезон 1 / Серия 3 17 апреля 2018
Проведите вправо
Сезон 1 / Серия 4 24 апреля 2018
Повторный проход
Сезон 1 / Серия 5 1 мая 2018
Тренировочный день
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2018
Лимонные капли
Сезон 1 / Серия 7 15 мая 2018
Это отступничество
Сезон 1 / Серия 8 22 мая 2018
Выплачивается в полном объеме
Сезон 1 / Серия 9 29 мая 2018
Клеменца
Сезон 1 / Серия 10 5 июня 2018
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Последний настоящий гангстер» кузен Бобби уговаривает Трея зарегистрироваться в Tinder. Мужчина соглашается и находит там отличную пару. Со временем он понимает, что эмоционально и морально не готов к новым отношениям.

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