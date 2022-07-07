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Мир Кармы 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мир Кармы
Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 3

Karma's World 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 1 час 57 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мир Кармы»

В 3 сезоне сериала «Мир Кармы» приключения десятилетней Кармы Грант продолжаются. Умная, жизнерадостная и чуткая девочка вкладывает всю душу в написание песен. Ей по-прежнему удается сочинять остроумные рифмы. Юная героиня мечтает стать известным рэп-музыкантом и изменить мир своим творчеством. Напомним, в предыдущем сезоне Карма, Свитч и Уинстон снимают репортаж о хип-хопе на районе. Карма понимает, что материал получается довольно скучным, и начинает приукрашивать действительность. Затем Карма баллотируется на пост президента и раздает слишком много обещаний. В новом сезоне героиня продолжит свой путь к успеху.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Мир Кармы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Причудливая работа ног Fancy Footwork
Сезон 3 Серия 1
7 июля 2022
Кроссовки Sneakerheads
Сезон 3 Серия 2
7 июля 2022
Разборки на школьном дворе Schoolyard Showdown
Сезон 3 Серия 3
7 июля 2022
Идут девушки The Go Girls
Сезон 3 Серия 4
7 июля 2022
Школьные шпионы School Spies
Сезон 3 Серия 5
7 июля 2022
Протест Абуэлиты Abuelita's Protest
Сезон 3 Серия 6
7 июля 2022
Дружба в мгновение ока Friendship In a Flash
Сезон 3 Серия 7
7 июля 2022
Мамы на забастовке Moms On Strike
Сезон 3 Серия 8
7 июля 2022
Братская любовь Brotherly Love
Сезон 3 Серия 9
7 июля 2022
График выхода всех сериалов
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