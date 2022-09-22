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Мир Кармы 2021 - 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мир Кармы
Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 4

Karma's World 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Мир Кармы»

В 4 сезоне сериала «Мир Кармы» продолжается история о девочке-подростке по имени Карма, которая увлекается рэп-музыкой и африканской культурой. Талантливая ученица средней школы Карма ловко жонглирует рифмами и сочиняет песни, подражая своим кумирам-рэперам. Напомним, в предыдущем сезоне Карма со своей мамой придумывают способ спасти общественный сад от уничтожения. Кроме того, Карма, Свитч и Уинстон делают репортаж о культуре хип-хопа. Когда им оказывается нечего больше сообщить, Карма начинает приукрашивать действительность. В новом сезоне героиню ждет множество новых увлекательные приключений.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Мир Кармы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Самый большой поклонник Кармы Karma's Biggest Fan
Сезон 4 Серия 1
22 сентября 2022
Киз - изобретатель Keys, the Inventor
Сезон 4 Серия 2
22 сентября 2022
Большая вонь The Big Stink
Сезон 4 Серия 3
22 сентября 2022
Переключи этот ритм Switch That Beat
Сезон 4 Серия 4
22 сентября 2022
Семейная вражда Family Feud
Сезон 4 Серия 5
22 сентября 2022
Спасите центр, часть 1 Save the Center, Part 1
Сезон 4 Серия 6
22 сентября 2022
Спасите центр, часть 2 Save the Center, Part 2
Сезон 4 Серия 7
22 сентября 2022
Спасите центр, часть 3 Save the Center, Part 3
Сезон 4 Серия 8
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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