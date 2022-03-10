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Мир Кармы 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мир Кармы
Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 2

Karma's World 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Мир Кармы»

Во 2 сезоне сериала «Мир Кармы» история десятилетней девочки по имени Карма Грант продолжается. Она увлекается рэпом и хочет стать известной исполнительницей. У юной героини и вправду есть талант к написанию песен. Кроме того, у нее чуткое и нежное сердце. Глубоко сопереживая всему, что происходит вокруг нее, девочка вкладывает всю душу в написание песен. Она воплощает свои эмоции в остроумных рифмах, делая это смело и с юмором. У Кармы большие амбиции. Малышка не просто хочет поделиться своей музыкой с миром... она хочет изменить мир с ее помощью. В новом сезоне героиня продолжит свой путь к вершине успеха.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Мир Кармы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Карма идет на работу Karma Goes to Work
Сезон 2 Серия 1
10 марта 2022
Танцуем на полную We Dance Full Out
Сезон 2 Серия 2
10 марта 2022
Люби то, что любишь Love What You Love
Сезон 2 Серия 3
10 марта 2022
Скон, милый скон Home Sweet Scone
Сезон 2 Серия 4
10 марта 2022
Запара Уинстона Winston's Worries
Сезон 2 Серия 5
10 марта 2022
Новости в рифму Rhyme O' Clock News
Сезон 2 Серия 6
10 марта 2022
Карму в президенты Karma for President
Сезон 2 Серия 7
10 марта 2022
Здесь растет всё хорошее Let the Good Times Grow
Сезон 2 Серия 8
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
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