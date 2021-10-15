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Мир Кармы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир Кармы
Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 1

Karma's World 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир Кармы»

В 1 сезоне сериала «Мир Кармы» главная героиня — девочка-подросток по имени Карма — отправляется в среднюю школу, где сразу же встречает человека, который полностью разделяет все ее музыкальные пристрастия. При этом Карма сталкивается с местным хулиганом, нагло издевающимся над ее необычным именем. Когда концерт любимого исполнителя главной героини совпадает с традиционным семейным праздником, Карма оказывается перед крайне непростым выбором. Что она предпочтет: тепло папиных объятий или вайб любимой музыки?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Мир Кармы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Я — Карма I Am Karma
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2021
День папы и дочки Daddy Daughter Day
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2021
Неприятности с прической Hair Comes Trouble
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Беда с Майором Major Disaster
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2021
За всех девчонок This is for My Girls
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2021
Конец дружбы Best Friends for Never
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2021
Просто нет слов Lost for Words
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2021
Творческий кризис Кармы Karma's Writer's Block
Сезон 1 Серия 8
15 октября 2021
Пиши лучше всех Do the Write Thing
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2021
Тайна Свитч Switch's Secret
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2021
Хип-хопаньки The Hippity and the Hop
Сезон 1 Серия 11
15 октября 2021
Отпадный фристайл Freestyle Knockout
Сезон 1 Серия 12
15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 1 Legend of the Lost Lyrics, Part 1
Сезон 1 Серия 13
15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 2 Legend of the Lost Lyrics, Part 2
Сезон 1 Серия 14
15 октября 2021
Решающий момент The Final Showdown
Сезон 1 Серия 15
15 октября 2021
График выхода всех сериалов
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