I Know What You Did Last Summer 2021, season 1

I Know What You Did Last Summer season 1 poster
I Know What You Did Last Summer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"I Know What You Did Last Summer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» старшеклассники готовятся к самому безумному году своей жизни – выпускному классу. С приближением окончания школы подростки безрассудно устраивают вечеринки и попадают во всевозможные передряги. Но безудержное веселье не способно скрыть мрачный секрет компании. Спустя год группа приятелей сталкивается с преследованием жестокого убийцы. Объединив силы против преступника, герои начинают понимать, что у каждого в этом городе есть страшный секрет.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb

"I Know What You Did Last Summer" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
It's Thursday
Season 1 Episode 1
15 October 2021
It's Not Just for Dog Shit
Season 1 Episode 2
15 October 2021
A Gorilla Head Will Not Do
Season 1 Episode 3
15 October 2021
Hot Shrimp Salad
Season 1 Episode 4
15 October 2021
Mukbang
Season 1 Episode 5
22 October 2021
Least You Had A Spare
Season 1 Episode 6
29 October 2021
If Only Dogs Could Talk
Season 1 Episode 7
5 November 2021
Your Next Life Could Be So Much Happier
Season 1 Episode 8
12 November 2021
