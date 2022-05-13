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Smychok season 1 watch online

Smychok season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Smychok Seasons Season 1
Смычок 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Smychok" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Смычок» Сеня отправляется в Питер, чтобы поступить в консерваторию и исполнить свою заветную мечту стать великим скрипачом. Однако прямо на вокзале его берут в оборот наркодилеры и обманным путем вовлекают в свой нелегальный бизнес. Спустя некоторое время Сеня понимает, что противозаконная деятельность может приносить не только хороший доход, но и свободу, а также полезные связи. Но при этом новая работа способна и лишить наивного провинциала всего, в том числе шанса прославиться в качестве музыканта.

Season 1 Cast

Mark Eydelshteyn
Mark Eydelshteyn
Katerina Bekker
Katerina Bekker
Kristina Kucherenko
Kristina Kucherenko
Mikhail Kremer
Mikhail Kremer
Ruzil Minekaev
Ruzil Minekaev
Tsay Nelli
All Season 1 Cast

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.8 IMDb

"Smychok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 May 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 June 2022
TV series release schedule
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