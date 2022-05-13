В 1 сезоне сериала «Смычок» Сеня отправляется в Питер, чтобы поступить в консерваторию и исполнить свою заветную мечту стать великим скрипачом. Однако прямо на вокзале его берут в оборот наркодилеры и обманным путем вовлекают в свой нелегальный бизнес. Спустя некоторое время Сеня понимает, что противозаконная деятельность может приносить не только хороший доход, но и свободу, а также полезные связи. Но при этом новая работа способна и лишить наивного провинциала всего, в том числе шанса прославиться в качестве музыканта.