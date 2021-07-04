Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)

Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»

2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны