Мелодраматический мини-сериал «Соседка» – это история о девушке Насте, переехавшей из провинции в Москву. Еще на столичном вокзале она познакомилась с девушкой Алисой, ставшей ее соседкой по съемной квартире. Девушки прекрасно ладят, однако тут у Алисы случается несчастье. Ее родители погибают в автокатастрофе. Девушка тяжело переживает утрату. Она просит Настю поехать в ее родной город вместо нее, чтобы привезти несколько памятных вещей. Настю очень удивляет эта просьба, однако она решает помочь подруге.