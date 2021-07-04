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Киноафиша Сериалы Соседка
Соседка (2021 - 2021) Соседка 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

Мелодраматический мини-сериал «Соседка» – это история о девушке Насте, переехавшей из провинции в Москву. Еще на столичном вокзале она познакомилась с девушкой Алисой, ставшей ее соседкой по съемной квартире. Девушки прекрасно ладят, однако тут у Алисы случается несчастье. Ее родители погибают в автокатастрофе. Девушка тяжело переживает утрату. Она просит Настю поехать в ее родной город вместо нее, чтобы привезти несколько памятных вещей. Настю очень удивляет эта просьба, однако она решает помочь подруге.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роман Полянский
Роман Полянский
Анатолий Терпицкий
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Соседка - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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