В 1 сезоне 2 серии сериала «Соседка» Настя пытается связаться с Алисой, но та не берет трубку. В этот момент Алиса сидит на диване и сбрасывает ее звонки. Тем временем Владимир обсуждает с Настей судьбу ресторана, а также предлагает продать дом.
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