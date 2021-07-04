В 1 сезоне 1 серии сериала «Соседка» девушка Настя, живущая в провинциальном городе вместе со своей мамой, отправляется в столицу после окончания университета. Оттуда ей поступило предложение о работе дизайнером. Насте нужно найти жилье.
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