В 1 сезоне 2 серии сериала «Лабиринт» Алина с сыном отправляется на праздник в дом своих свекра и свекрови. Но ее супруг Митя опаздывает на ужин, выясняя отношения с молодой любовницей. Маша узнает о семейных проблемах родителей и очень переживает.
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