В 1 сезоне 4 серии сериала «Лабиринт» Алине приходится выбирать между «идеальным» прошлым и неопределенным будущим. Ее навещает Анатолий. Людмила Александровна ссорится с супругом и ночует в отеле, что приводит к страшным последствиям.
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