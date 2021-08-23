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Киноафиша Сериалы Лабиринт
Лабиринт (2020 - 2021) Лабіринт 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский мини-сериал «Лабиринт» рассказывает о жизни молодой женщины Алины и ее семейства. На первый взгляд, ее дом – полная чаша. У нее есть красивая квартира, любимая творческая работа, двое замечательных и послушных детей и, конечно, любящий муж. Только вот на деле забота супруга превращается в золотую клетку, его мать считает невестку недостойной их фамилии, сын оказывается одиноким и замкнутым в себе, а дочь и вовсе сбегает из дома. Теперь Алине придется научиться быть честной с самой собой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Николаева
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Даниил Каменский
Нина Набока
Нина Набока
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лабиринт - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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