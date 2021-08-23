Украинский мини-сериал «Лабиринт» рассказывает о жизни молодой женщины Алины и ее семейства. На первый взгляд, ее дом – полная чаша. У нее есть красивая квартира, любимая творческая работа, двое замечательных и послушных детей и, конечно, любящий муж. Только вот на деле забота супруга превращается в золотую клетку, его мать считает невестку недостойной их фамилии, сын оказывается одиноким и замкнутым в себе, а дочь и вовсе сбегает из дома. Теперь Алине придется научиться быть честной с самой собой.