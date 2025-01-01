5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

Что это было? Зрители обсуждают финал «Тысяча „нет“ и одно „да“», который перевернул весь сериал

Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся

Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач