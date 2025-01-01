Меню
Цитаты из сериала Я есть Грут

[повторяющаяся фраза]
Малыш Грут Я есть Грут!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
