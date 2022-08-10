Меню
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Любимый персонаж «Стражей Галактики», весь лексикон которого состоит из короткой фразы «Я есть Грут», обзавелся собственным анимационным сериалом, который вышел на платформе Disney+. Рассказываем, каким он получился и стоит ли его смотреть.
10 августа 2022 17:46
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Последний месяц лета оказался богат как на совершенно новые истории, так и на возвращение старых франшиз.
30 июля 2022 10:00
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+ В честь своей годовщины, стриминговый сервис Disney+ показал презентацию грядущих проектов. Один из больших блоков был полностью посвящен сериалам Marvel. Среди них – как продолжения уже полюбившихся шоу, так и совершенно новые.  
15 ноября 2021 12:59
