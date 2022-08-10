Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»Любимый персонаж «Стражей Галактики», весь лексикон которого состоит из короткой фразы «Я есть Грут», обзавелся собственным анимационным сериалом, который вышел на платформе Disney+. Рассказываем, каким он получился и стоит ли его смотреть.
