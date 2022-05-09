Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Я есть Грут
Киноафиша Сериалы Я есть Грут Сезоны
Я есть Грут (2022 - …), список сезонов I Am Groot
Год выпуска 2022
Страна США
Стрим-сервис Disney+
Список сезонов сериала «Я есть Грут»
Я есть Грут - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 5 эпизодов
 
Related video
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Приложение киноафиши