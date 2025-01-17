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Разделение 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Разделение
Киноафиша Сериалы Разделение Сезоны Сезон 2

Severance 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Разделение»

Во 2 сезоне сериала «Разделение» история сотрудника корпорации Lumon Industries Марка Скаута продолжается. Молодой мужчина изо дня в день приходит на работу в большой офис без окон. Он не очень уважительно относится к своему руководству, зато обожает подтрунивать над коллегами. Каждый день выполняя однообразные поручения, Марк тревожится лишь о том, кем он является за пределами своего рабочего кабинета. Скаут не может вспомнить ничего, что касается его частной жизни. Также ему не удается восстановить в памяти прохождение экспериментальной операции на мозге, после которой его воспоминания разделились.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий сериала Разделение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Здравствуйте, мисс Кобэл Hello, Ms. Cobel
Сезон 2 Серия 1
17 января 2025
До свидания, миссис Селвиг Goodbye, Mrs. Selvig
Сезон 2 Серия 2
24 января 2025
Кто жив? Who Is Alive?
Сезон 2 Серия 3
31 января 2025
Лощина печали Woe's Hollow
Сезон 2 Серия 4
7 февраля 2025
Троянский конь Trojan's Horse
Сезон 2 Серия 5
14 февраля 2025
Аттила Attila
Сезон 2 Серия 6
21 февраля 2025
Чикхай Бардо Chikhai Bardo
Сезон 2 Серия 7
28 февраля 2025
Сладкая желчь Sweet Vitriol
Сезон 2 Серия 8
7 марта 2025
Сверхурочное время The After Hours
Сезон 2 Серия 9
14 марта 2025
Колд Харбор Cold Harbor
Сезон 2 Серия 10
21 марта 2025
График выхода всех сериалов
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