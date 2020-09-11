Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дело семейное» Жерар навещает своих компаньонов в тюрьме. С помощью своей смекалки он придумывает неординарный способ передать им гостинец. В это время расследование Аиды близится к концу. Результаты поражают всех.
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