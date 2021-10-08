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Дело семейное 2019 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Дело семейное
Киноафиша Сериалы Дело семейное Сезоны Сезон 3

Family Business 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дело семейное»

В 3 сезоне сериала «Дело семейное» все семейство оказывается в плену в одном далеком монастыре, расположенном вдали от дома. Там главные герои знакомятся с местным криминальным авторитетом и почти сразу ухудшают свое положение. Клем отчаянно стремится уговорить Юсефа связаться со своим приятелем, находящимся в тюрьме. Леонар пытается запустить в производство новый перспективный продукт, а Катрин оказывается под властью крайне противоречивых чувств. Ор серьезно рискует, стремясь вырваться на свободу.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Дело семейное» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Северная сторона North-facing
Сезон 3 Серия 1
8 октября 2021
Шоу начинается Showtime
Сезон 3 Серия 2
8 октября 2021
Десять заповедей The Ten Commandments
Сезон 3 Серия 3
8 октября 2021
Буху для всех Boukha for Everyone
Сезон 3 Серия 4
8 октября 2021
Просто случайность? As If by Magic
Сезон 3 Серия 5
8 октября 2021
Мазаль тов Mazel Tov
Сезон 3 Серия 6
8 октября 2021
График выхода всех сериалов
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