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Дело семейное 2019 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дело семейное
Киноафиша Сериалы Дело семейное Сезоны Сезон 1

Family Business 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дело семейное»

В 1 сезоне сериала «Дело семейное» бизнесмен-неудачник Джозеф Хасан торгует мясом в лавке своей семьи и подыскивает идею для нового стартапа. Однако все его проекты проваливаются один за другим. Но едва парень решает опустить руки, как ему на глаза попадается идеальный вариант. Он узнает, что вскоре во Франции официально разрешат употреблять коноплю. Тогда Хасан придумывает переделать свой магазин в кофейню с особенными напитками. Ему помогают ворчливый отец, полоумная бабушка и нервозная сестра.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дело семейное» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бизнес-план Business plan
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2019
Сделка Deal
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2019
Без тормозов Les porcs d'Amsterdam
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2019
Время пожинать плоды Plantade
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2019
Пастротравка Pastraweed
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2019
Конечная остановка Terminus
Сезон 1 Серия 6
28 июня 2019
График выхода всех сериалов
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