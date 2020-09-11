Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дело семейное» Аида погружается в семейные тайны Хасанов, и она уже близка к разгадке головоломки. Жерар, Оливье и Джозеф осваиваются на новом месте. Тем временем кое-кто добивается немедленной встречи с Жорес.
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