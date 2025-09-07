Меню
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
Написать
7 сентября 2025 08:56
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось
Тем печальнее осознавать, что шансы на сиквел стремятся к нулю.
Написать
8 августа 2025 07:58
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал
Очевидно, без важных сюжетных спойлеров не обойдется. Мы предупреждали.
2 комментария
3 августа 2025 15:13
3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов
Они имеют тот же вайб, а некоторые еще и перекликаются сюжетом.
6 комментариев
31 июля 2025 09:54
«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)
Netflix дарит нам уникальную экранизацию одного из лучших комиксов современности.
Написать
4 июля 2025 12:19
Краткое содержание 1 сезона «Песочного человека»: для тех, кто не смотрел или забыл
Спи, моя радость, усни.
Написать
20 июня 2025 15:42
Рейтинг 7,1 для Netflix ничего не значит: «Песочный человек» закончат на 2 сезоне, и дело не в сюжете
История Морфея зрителям зашла, но вот студийные боссы опасаются скандала.
Написать
11 марта 2025 13:17
