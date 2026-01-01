Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Песочный человек
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Песочный человек
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Песочный человек
Лондон, Англия, Великобритания
Где снимали известные сцены
место съёмок
Пляж Сэндбэнкс, Пул, Дорсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом тайн Каина и Авеля
Замок Скотни, Ламберхерст, Тунбридж-Уэллс, Кент, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Усадьба «Фоуни Риг»
Джойс Гроув, Неттелбед, Оксфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом тайн и единства Каина и Авеля — пансионат Кинкаида для престарелых.
Замок Скотни, Ламберхерст, Тунбридж-Уэллс, Кент, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Гилдфордский собор, Гилдфорд, графство Саррей, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Студия Шеппертон, Суррей, Англия, Великобрит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сон встречает Смерть
Ричмонд-Грин, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Студия Warner Bros. Leavesden, Уорнер-драйв, Ливзден, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экзорцизм
Старый Королевский военно-морской колледж, Гринвич, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьер замка Сна
Музей естественной истории, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом скрипача
49A–58A, Digby Mansions, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эпизод 3: Паб
Ночной клуб «Infernos», Клапхэм, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джон Ди покидает больницу.
Юбилейный парк, Бэнк-стрит, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Таунхаус Юнити Кинкейд
Нью-сквер, Линкольнс-Инн, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поле крестов в аду
Ханкли Коммон, Тилфорд-роуд, Фарнхэм, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Библиотека Люсьена
Библиотека Линкольнс-Инн, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Песочный человек
15 октября 2020 - 5 августа 2021
23 июня 2023 - 8 августа 2024
