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Киноафиша Статьи 3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

31 июля 2025 09:54
3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Они имеют тот же вайб, а некоторые еще и перекликаются сюжетом.

Второй сезон «Песочного человека» стартовал в начале июля, и фанаты уже затаили дыхание в ожидании финала — он выйдет 31 числа. Этот американский фэнтезийный телесериал от Netflix основан на одноимённой серии комиксов Нила Геймана.

Его главный герой — Морфей, властелин снов, который попадает в плен к оккультисту Родерику Бёрджессу. Спустя долгие десятилетия заключения он вырывается на свободу и начинает восстанавливать разрушенное Царство Снов.

Мрачный, философский и визуально завораживающий, «Песочный человек» легко вызовет эффект пустоты после просмотра — сразу захочется ещё. И чтобы заглушить эту знакомую всем фанатам «постсериальную дыру», стоит заранее выбрать достойную замену.

Поэтому мы собрали 6 сериалов, которые схожи не только по атмосфере, но и по содержанию: большинство из них так или иначе связаны с самим «Песочным человеком», будь то через авторство, персонажей или дух того же мира.

«Люцифер» (2016-2021)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Когда Владыке Ада надоедает вечное правление, он сбегает в Лос-Анджелес и открывает ночной клуб.

Но спокойной жизни не получается: он оказывается втянут в расследование преступлений и сотрудничает с местным детективом. Параллельно ему приходится сталкиваться с другими небесными и преисподними существами.

Люцифер — персонаж комиксов Нила Геймана, и его история начиналась именно в «Песочном человеке». Поэтому сериал — отличное дополнение к основному канону.

«Тёмные начала» (2019-2022)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Мир, где души людей живут снаружи тела в виде животных, контролируется жёстким религиозным режимом. В центре — девочка-сирота Лира, которая втягивается в опасное путешествие через параллельные миры, чтобы разгадать тайны происхождения магической Пыли.

История сочетает мифологию, философию и подростковую наивность — в духе «Песочного человека», где взрослые темы тоже прячутся под сказочной оболочкой.

«Проповедник» (2016-2019)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Джесси Кастер — священник с дурными привычками и полным раздраем внутри. Неожиданно он получает сверхъестественную силу, позволяющую ему подчинять людей.

Вместе с бывшей подругой и ирландским вампиром он отправляется в путешествие по Америке в поисках... Бога. Сериал брутальный, ироничный и местами абсурдный, но в основе — та же тема, что и в «Песочном человеке»: сила, ответственность и личная вера.

«Американские боги» (2017-2021)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Обычный мужчина по имени Тень выходит из тюрьмы и узнаёт, что его жена погибла. Вскоре он знакомится с загадочным мистером Средой, который оказывается одним из Старых Богов.

Вместе они отправляются в путешествие, чтобы собрать древнюю пантеонную «братву» и противостоять Новым Богам — воплощениям технологий и массовой культуры. Это экранизация другого романа Нила Геймана, и она визуально и идейно отлично сочетается с «Песочным человеком».

«Благие знамения» (2019-2022)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Демон Кроули и ангел Азирафаэль живут на Земле уже тысячелетия и неожиданно сближаются. Когда становится ясно, что приближается Армагеддон, они решают объединиться и остановить конец света.

Лёгкая и ироничная, но при этом глубокая история о добре, зле и месте человека между ними. Основана на романе Геймана и Пратчетта — и содержит то же очарование моралистического фэнтези, что и «Песочный человек».

«Константин» (2014)

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов

Джон Константин — закалённый в аду оккультист, который использует магию, чтобы бороться с демонами и тенями прошлого. Он балансирует между добром и злом, пытаясь спасти не только души других, но и свою.

Фанаты «Песочного человека» уже встречали Джоанну Константин (героя видоизменили из-за проблем с авторскими правами). Но в сериале 201 года герой, конечно, куда ближе к оригиналу из комиксов. А мрачная атмосфера и магическая эстетика тут — настоящая находка.

Ранее мы писали: «Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Американские боги», «Константин», «Песочный человек»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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