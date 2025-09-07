Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Sandman
Articles
Статьи о сериале «The Sandman»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «The Sandman»
All info
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
Write review
7 September 2025 08:56
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось
Тем печальнее осознавать, что шансы на сиквел стремятся к нулю.
Write review
8 August 2025 07:58
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал
Очевидно, без важных сюжетных спойлеров не обойдется. Мы предупреждали.
2 comments
3 August 2025 15:13
3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов
Они имеют тот же вайб, а некоторые еще и перекликаются сюжетом.
6 comments
31 July 2025 09:54
«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)
Netflix дарит нам уникальную экранизацию одного из лучших комиксов современности.
Write review
4 July 2025 12:19
Краткое содержание 1 сезона «Песочного человека»: для тех, кто не смотрел или забыл
Спи, моя радость, усни.
Write review
20 June 2025 15:42
Рейтинг 7,1 для Netflix ничего не значит: «Песочный человек» закончат на 2 сезоне, и дело не в сюжете
История Морфея зрителям зашла, но вот студийные боссы опасаются скандала.
Write review
11 March 2025 13:17
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree