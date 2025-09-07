Menu
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
7 September 2025 08:56
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось Тем печальнее осознавать, что шансы на сиквел стремятся к нулю.
8 August 2025 07:58
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал Очевидно, без важных сюжетных спойлеров не обойдется. Мы предупреждали.
2 comments
3 August 2025 15:13
3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов
3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов Они имеют тот же вайб, а некоторые еще и перекликаются сюжетом.
6 comments
31 July 2025 09:54
Том Старридж
«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия) Netflix дарит нам уникальную экранизацию одного из лучших комиксов современности.
4 July 2025 12:19
Краткое содержание 1 сезона «Песочного человека»: для тех, кто не смотрел или забыл
Краткое содержание 1 сезона «Песочного человека»: для тех, кто не смотрел или забыл Спи, моя радость, усни.
20 June 2025 15:42
Морфей
Рейтинг 7,1 для Netflix ничего не значит: «Песочный человек» закончат на 2 сезоне, и дело не в сюжете История Морфея зрителям зашла, но вот студийные боссы опасаются скандала.
11 March 2025 13:17
