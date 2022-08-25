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Жизнь по вызову 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь по вызову
Киноафиша Сериалы Жизнь по вызову Сезоны Сезон 1

Zhizn po vyzovu 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь по вызову»

В 1 сезоне сериала «Жизнь по вызову» Александр Шмидт по прозвищу Мэджик владеет эскорт-агентством, клиентами которого являются влиятельные и успешные люди. Шмидт лжет своим близким, что является топ-менеджером консалтинговой фирмы, и очень боится, что о его настоящей работе узнает дочь, которую он растит в одиночку. Бизнес Мэджика процветает. Команда в лице бывшего преступника по прозвищу Рыбак и помощницы Галины Михайловны удовлетворяют любые прихоти заказчиков. Но неожиданно сказка заканчивается: на Мэджика начинается охота. В один момент он может лишиться всего – репутации, работы, близких и даже жизни.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2022
График выхода всех сериалов
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