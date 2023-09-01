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Жизнь по вызову 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Жизнь по вызову
Киноафиша Сериалы Жизнь по вызову Сезоны Сезон 2

Zhizn po vyzovu 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жизнь по вызову»

Во 2 сезоне сериала «Жизнь по вызову» Александр Шмидт, известный во всем городе как Волшебник, бросает свой сомнительный бизнес и вынужденно сбегает за границу. Теперь он больше не владелец элитного эскорт-агентства, а один из сотен обеспеченных эмигрантов, пытающихся построить в Европе новую жизнь. Однако Саша не из тех людей, которые предпочитают прятаться от своих проблем и вести жалкое существование в тени. Он возвращается в Москву в самый неожиданный для врагов момент, чтобы отомстить им за все. Расплата грозит олигарху Ружинскому и Денису Викторовичу. Но главная цель Волшебника – спасти свою дочь Алину от участи эскортницы.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Жизнь по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 сентября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 сентября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
8 сентября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
15 сентября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
22 сентября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
29 сентября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
6 октября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
13 октября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
20 октября 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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