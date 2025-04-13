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Одни из нас 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Одни из нас
Киноафиша Сериалы Одни из нас Сезоны Сезон 2

The Last of Us
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Во 2 сезоне сериала «Одни из нас» Элли и Джоэл возвращаются в коммуну Томми. Они налаживают жизнь и привыкают к спокойствию, но прошлое не отпускает обоих. Спустя годы рядом с городом появляется группа таинственных незнакомцев, которая вынуждает Элли отправиться в новое опасное путешествие. Ее дорога лежит в Бостон, где девочке предстоит примириться с прошлым и научиться справляться гнев. Элли придется столкнуться с новой организацией ВОФ и таинственной сектой «Шрамы», пытающейся взять эти зараженные территории под свой контроль.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 31 голос
8.5 IMDb
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Список серий сериала Одни из нас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дни будущего Future Days
Сезон 2 Серия 1
13 апреля 2025
Через долину Through the Valley
Сезон 2 Серия 2
20 апреля 2025
Путь The Path
Сезон 2 Серия 3
27 апреля 2025
Секреты Secrets
Сезон 2 Серия 4
4 мая 2025
Почувствуйте ее любовь Feel Her Love
Сезон 2 Серия 5
11 мая 2025
Цена The Price
Сезон 2 Серия 6
18 мая 2025
Конвергенция Convergence
Сезон 2 Серия 7
25 мая 2025
График выхода всех сериалов
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