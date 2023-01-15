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Одни из нас 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одни из нас
Киноафиша Сериалы Одни из нас Сезоны Сезон 1

The Last of Us
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одни из нас»

В 1 сезоне сериала «Одни из нас» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, через два десятка лет после страшной эпидемии, уничтожившей большую часть человечества. Вирус наконец побежден, но его последствия неисправимы: целые мегаполисы в карантинной зоне опустошены, а на смену цивилизации постепенно приходят опасности дикой природы. Бывший спецназовец Джоэл привык к выживанию в заброшенном американском городе. Он стал наемным воином и контрабандистом. В обмен на продукты и ценные вещи он перевозит людей и грузы по вымершим территориям. Однажды его просят доставить в обитаемый мир четырнадцатилетнюю девочку Элли.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 31 голос
8.5 IMDb
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Список серий сериала Одни из нас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Когда ты теряешься во тьме When You're Lost in the Darkness
Сезон 1 Серия 1
15 января 2023
Зараженный Infected
Сезон 1 Серия 2
22 января 2023
Долгое-долгое время Long, Long Time
Сезон 1 Серия 3
29 января 2023
Пожалуйста, держи меня за руку Please Hold to My Hand
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2023
Терпеть и выжить Endure and Survive
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2023
Родня Kin
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2023
Оставленные Left Behind
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2023
Когда мы в нужде When We Are in Need
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2023
Ищи свет Look for the Light
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2023
График выхода всех сериалов
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